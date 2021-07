Neuzugang aus den USA | FV Illertissen verpflichtet Ex-Ulmer Hafner

Mit dem 20jährigen Valentin Hafner hat Illertissens Sportchef Karl-Heinz Bachthaler einen talentierten Stürmer verpflichtet.

Dieser hatte vor gut einem Jahr seinen Vertrag beim SSV Ulm 1846 aufgelöst, ging zu Studienzwecken in die USA. In Ulm hatte er bereits regelmäßig am Training von Holger Bachthaler teilgenommen, sich dort empfohlen und sollte zum Lizenzspielerkader stoßen.

Als Torschützenkönig hatte er in der Saison 2017/2018 entscheidenden Anteil am Bundesliga-Aufstieg der U17 und stieg ein Jahr später auch mit der U19 in die Bundesliga auf. Nach seiner Rückkehr aus den USA wurde er nun in den Kader des FV Illertissen aufgenommen.