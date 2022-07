Bereits beim „Let’s Dance“-Finale hat Jan Köppen Daniel Hartwich erfolgreich vertreten: Jetzt wird er auch der neue Mann im australischen Baumhaus an der Seite von Sonja Zietlow bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Der 39-Jährige hat schon in mehreren RTL-Formaten bewiesen, dass er inzwischen zu den ganz Großen gehört. Er moderiert unter anderem die Erfolgsformate „Ninja Warrior“, „Take me out“, „Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands“ und das RTL-Turmspringen.

Jan Köppen (39), Moderator: „Endlich Dschungel! Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt. Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf IBES, das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja und das Team von ITV Studios. Wird mega, nie wieder frieren im Januar!“

Sonja Zietlow (54), Moderatorin: „Über Jans Hängebrücken-Tauglichkeit mache ich mir dank seiner ‚Ninja Warrior‘-Moderation keine Sorgen. Wenn er jetzt auch mit wenig Schlaf, Nachtschichten und meiner Wenigkeit zurechtkommt, verdient er das Prädikat ‚dschungeltauglich‘. Aber ganz ehrlich? Er hat auch Frank Buschmann überlebt und Dschungelchef Küttner weiß schon, was er tut. Ein super Kollege, das wird toll!“

Markus Küttner, RTL-Unterhaltungschef: „Jan und Dschungel – das passt! Er war mein absoluter Wunschkandidat, denn wenn jemand in den letzten Jahren gezeigt hat, wie stark er moderieren und dabei unterhalten kann, dann war er das. Egal ob bei ‚Ninja Warrior‘, ‚Take me Out‘, demnächst bei ‚Zeig uns Deine Stimme‘ oder vertretungsweise bei ‚Let’s Dance‘, um nur einige der vielen Shows zu nennen. Jan kann. Ich freue mich auf ihn und Sonja im Baumhaus und bei den Dschungelprüfungen in Australien.“