Neuzugang Nummer 5 für den FC Memmingen

Mit Janis Peter vom württembergischen Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd hat Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen den fünften Neuzugang verpflichtet.

Der 20-jährige ist ein weiteres Talent aus der Region, stammt aus Rot an der Rot und hat jetzt für die kommende Saison unterschrieben. „Wir wollten ihn schon vor einem Jahr nach Memmingen holen. Jetzt hat der Transfer mit der Unterstützung seiner Familie geklappt“, freut sich der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt über den flinken Neuzugang für die Außenbahn. 4

In den beiden vergangenen Spielzeiten bestritt Janis Peter für Ehingen 54 Einsätze und erzielte dabei 22 Treffer. In der Jugend wurde er beim SSV Ulm 1846 ausgebildet. In dieser Trainingswoche wurden zwei Probespieler gesichtet. In der kommenden Woche werden noch weitere Kandidaten für eine Position im zentralen Mittelfeld mittrainieren.