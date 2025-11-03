Newsletter
Montag, November 3, 2025
New-York-Wahl: Musks Tochter unterstützt Mamdani

Vivian Wilson, Tochter von Unternehmer Elon Musk, hat ihre Unterstützung für Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York erklärt.

New York City (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Zohran Mamdani ist der beste Kandidat für diesen Posten – wegen seiner politischen Inhalte, nicht nur wegen seiner Persönlichkeit oder vager Ideale”, sagte Wilson dem Nachrichtenportal Watson. Mamdani setze sich für bezahlbaren Wohnraum ein, wolle einen Mietenstopp einführen und frühere Maßnahmen rückgängig machen, die viele New Yorker in eine Lebenshaltungskostenkrise getrieben hätten.

Zur Finanzierung von Mamdanis Vorhaben solle die Steuerlast für Ultrareiche und Großkonzerne steigen. “Das System verbiegt sich, um den wenigen zu dienen, und opfert dabei die vielen”, sagte Wilson. Mamdanis Politik werde diese Krise angehen, während Andrew Cuomos gemäßigtere Ansätze das nicht täten.

Die 21-Jährige sprach auch über die Unterstützung Mamdanis durch die Generation Z. Viele junge Menschen seien politisch aktiver geworden, um auf systemische Ungerechtigkeiten zu reagieren. “Für uns als Linke ist Mamdani eine erfrischende Ausnahme in einer Demokratischen Partei, die mehrheitlich unfähig oder unwillig ist, dem Rechtsruck entgegenzutreten.”

Wilson, die sich als Transfrau identifiziert und den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen hat, sagte weiter, ihre politische Haltung sei auch durch persönliche Erfahrungen geprägt. “Als queere Person habe ich die Verachtung der Rechten gegenüber marginalisierten Gruppen aus erster Hand erlebt. Es ist unmöglich, dass das die eigene Weltanschauung nicht formt.”

Neueste Artikel