Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: An der Ampel übersehen

Augsburg (ots)

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (09.07.2023) kam es in der Mühlhauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer die Mühlhauser Straße in stadtauswärtige Richtung. An der Kreuzung zur Bürgermeister-Wegele-Straße übersah er zwei hintereinander, an der roten Ampel, haltende Pkws. Es kam zunächst zum Zusammenstoß mit den hinteren Pkw, der dann wiederrum auf den davor befindlichen geschoben wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 76-Jährigen.

