Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Autofahrer wartet an grüner Ampel

Göggingen – Ein 28-Jähriger war am gestrigen Mittwoch (05.07.2023) offenbar nur bedingt fahrtüchtig mit seinem Auto unterwegs. Er fiel den Beamten auf, weil er ohne ersichtlichen Grund an einer grünen Ampel stand.

Gegen 13.45 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Fiat Punto in der Eichleitnerstraße aufmerksam. Das Fahrzeug stand dort auffällig lange an einer grünen Ampel. Der Fahrer schaute dabei auf das grüne Lichtzeichen, ohne aber darauf zu reagieren. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten beim 28-jährigen Fahrer fest. Der Mann musste sein Fahrzeug – dieses Mal aus gutem Grund – stehen lassen und die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort musste der 28-Jährige eine Blutprobe abgeben. Diese soll Klarheit bringen, ob der Mann unter der Einwirkung berauschender Mittel stand. Um sicherzustellen, dass sich der Mann in seiner Verfassung nicht mehr hinter das Steuer seines Opels setzt, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel vorrübergehend sicher.

Sofern der Bluttest den Konsum entsprechender Stoffe bestätigt, muss der Mann mit einer Strafanzeige und weiteren Konsequenzen rechnen.

