Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Betrug über Verkaufsportal

Augsburg (ots)

Augsburg – Bereits am vergangenen Freitag (07.07.2023) entledigte ein bislang unbekannter Täter einen niedrigen dreistelligen Betrag einer 29-Jährigen über ein Verkaufsportal.

Die 29-Jährige wollte über das Verkaufsportal Konzertkarten kaufen. Daraufhin schrieb sie der bislang unbekannte Täter an und forderte zur Abwicklung der Zahlung die E-Mail-Adresse der Frau. Per E-Mail schickte er der Frau dann einen Link, wo sie aufgefordert wurde ihre Kartendaten einzugeben. Dies tat die Frau und bemerkte am gestrigen Dienstag (11.07.2023), dass ein niedriger dreistelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde. Zudem wurde das Konto des bislang unbekannten Users zwischenzeitlich gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Betrugs. Die Polizei appelliert an Bürgerinnen und Bürger sorgsam mit personenbezogenen- und Kontodaten umzugehen. Schützen Sie sich vor gefälschten E-Mails und nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/kriminalitaet/internetkriminalitaet/betrugsstraftaten-im-internet/002352/index.html

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell