Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Diebstahl aus Auto

Augsburg (ots)

Oberhausen – In der Nacht zum Mittwoch (11./12.07.2023) wurde die Scheibe eines Autos eingeschlagen und daraus mehrere Gegenstände entwendet.

In der Zeit von Dienstag, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.30 Uhr, war ein Renault Twingo in der Kiesowstraße auf Höhe der Hausnummer 9 geparkt. Ein oder mehrere Unbekannte schlugen das Fenster des Autos ein und entwendeten diverse hochwertige Gegenstände. Der Beuteschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich, sich durch das richtige Verhalten vor derartigen Vorfällen zu schützen. Lassen Sie bei geparkten Fahrzeugen keine hochwertigen Gegenstände oder solche, die Anschein machen könnten, im Fahrzeug liegen. Wenn dies nicht möglich ist, verwahren sie Geldbeutel, Smartphone, Navi oder ähnliche Gegenstände nicht sichtbar im Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell