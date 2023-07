Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Ehepaar von Duo angegangen

Augsburg (ots)

Gersthofen – Am vergangenen Samstag (08.07.2023) kam es in der Dieselstraße Ecke Messerschmittstraße in Gersthofen zu einem körperlichen Übergriff auf ein älteres Ehepaar. Die Täter flüchteten schließlich.

Ein 73-Jähriger und seine 64-jährige Ehefrau parkten gegen 12.30 Uhr ihr Auto in der Dieselstraße. Von dort wollte das Ehepaar zu einem Autohaus gehen. Bereits nach wenigen Metern bemerkten sie zwei Männer hinter sich. Einer der Männer umklammerte plötzlich den 73-Jährigen von hinten. Dabei fiel die Armbanduhr des Mannes herunter und ging zu Bruch. Die beiden Täter ließen schließlich vom Mann ab und flüchteten über die Dieselstraße in südliche Richtung. Offenbar half dabei das richtige Verhalten der Ehefrau: Sie machte durch laute Schreie auf ihre Situation aufmerksam. Zeugen nahmen die Verfolgung auf, wurden aber ebenfalls von den Tätern angegangen. Ersten Ermittlungen zu Folge waren die beiden Täter dunkel gekleidet und flüchteten mit einem dunklen Pkw, welcher in der Dieselstraße auf Höhe der Hausnummer 37 geparkt war.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 0821 / 323 – 3810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell