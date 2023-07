Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Einbruch in Gaststätte

Augsburg (ots)

Innenstadt – In der Zeit von Samstag (01.07.2023), gegen 22.00 Uhr bis Sonntag (02.07.2023), gegen 11.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Perzheimerstraße ein. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

