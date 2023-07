Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Einbruch in Vereinsheim

Augsburg (ots)

Innenstadt – In der Zeit von Freitag (07.07.2023), 21.00 Uhr bis Montag (10.07.2023), 16.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Stadionstraße ein und entwendete diverse Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell