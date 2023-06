Technik besiegt Langfinger – Fahrraddiebe von GPS und Polizei in Augsburg überrascht

Am heutigen Mittwoch kurz nach Mitternacht wurde die Polizei über einen Fahrraddiebstahl informiert. Die Beamten nahmen noch in der Nacht zwei Tatverdächtige fest.

Das entwendete Fahrrad kehrte kurz darauf zum Besitzer zurück – ein weiteres Fahrrad sucht derzeit aber noch seinen Eigentümer.

Die Technik und das schnelle Handeln der Polizei machts möglich. Gestern informierte ein 22-Jähriger die Polizei, dass sein Fahrrad, leider ohne ihn, im Stadtgebiet unterwegs sei. Das Fahrrad war ursprünglich am Hauptbahnhof abgesperrt worden. Als das Fahrrad bewegt wurde, löste der eingebaute GPS-Sender aus und schickte eine Nachricht an das Smartphone des 22-Jährigen. Dieser informierte umgehend die Polizei über den Vorfall und konnte auch den ungefähren Standort seines Fahrrads nennen. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte kurz darauf zur Festnahme eines 35-Jährigen. Dieser war mit dem gestohlenen Fahrrad in der Maximilianstraße unterwegs, als die Beamten ihn anhielten und festnahmen.

Einen guten Riecher bewiesen die Einsatzkräfte auch bei dessen 42-jährigen Begleiterin. Wie sich herausstellte, war auch die Frau mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass auch dieses Fahrrad zuvor am Hauptbahnhof entwendet wurde.

Beide Fahrräder wurden sichergestellt. Die Beamten konnten dem 22-Jährigen noch in der Nacht sein Fahrrad, ein Pedelec, übergeben. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Fahrraddiebstahls rechnen.

Aktuell wird ermittelt, wer der Eigentümer des zweiten Fahrrads, Marke Pegasus, ist. Der oder die Eigentümer/-in wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323-2110 bestenfalls mit einem Eigentumsnachweis zu melden.