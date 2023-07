Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Falschfahrer

Augsburg (ots)

BAB A8 / AS Ost / FR München – Am gestrigen Montag (10.07.2023) fuhr ein 85-Jähriger in falsche Richtung auf den Abfahrtsstreifen der A8.

Gegen 09.15 Uhr befuhr ein 32-Jährige den Abfahrtsstreifen der A8 in Richtung Flughafen. Hierbei kam ihm der 90-Jährige entgegen, als er über den Abfahrtsstreifen auf die A8 auffahren wollte. Der 32-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er verhinderte die Auffahrt des 85-Jährigen und verständigte die Polizei.

Bei der Kontrolle gab der 85-Jährige an, dass er die Auffahrt verpasst habe und sich anschließend verfahren habe.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 85-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell