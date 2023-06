Augsburger Innenstadt: Familienstreit endet in Widerstand

Am gestrigen Montag (26.06.2023) kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und seinem Vater.

Gegen 19.00 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung informiert. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort zeigte sich der 20-Jährige äußert aggressiv und wollte auf seinen Vater losgehen. Hieran mussten ihn die Polizeibeamten hindern und fesselten ihn. Dabei wehrte sich der 20-Jährige massiv, trat und spuckte in Richtung eines Polizeibeamten. Außerdem beleidigte er die Beamten mehrfach. Da sich der Mann vor Ort nicht beruhigen ließ und sich offenbar in einem Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 20-Jährigen.