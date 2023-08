Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Hundehalter geht Frau körperlich an – Zeugenaufruf

Augsburg (ots)

Inningen – Gestern (09.08.2023) ging ein bislang unbekannter Mann gegen 18.00 Uhr eine 56-Jährige an der Wertach im Bereich der Bergheimer Straße an.

Die Frau war mit ihrem Hund an der Wertach unterwegs. In diesem Bereich ging ebenfalls der Mann mit drei Hunden spazieren. Die 56-Jährige bat den Mann offenbar darum die Hunde anzuleinen. Es entwickelte sich eine Streitigkeit, in deren Verlauf der Mann die Frau unvermittelt körperlich anging. Die 56-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden.

