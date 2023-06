Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Mädchen unsittlich berührt – Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Mering – Am Dienstag (20.06.2023) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 13-Jährige in der Wallbergstraße.

Gegen 20.00 Uhr befand sich das Mädchen auf dem Nachhauseweg und schob ihr Fahrrad neben sich her. Der bislang unbekannte Täter näherte sich von hinten an und berührte das Mädchen am Gesäß. Das Mädchen setze sich schließlich auf ihr Fahrrad und fuhr weg. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 175cm, 20-30 Jahre, schlank, dunkle kurze leicht lockige Haare, 3-Tage-Bart, kleine Brille, dunkler Teint, ausländisches Aussehen, schwarzer Kapuzenpullover mit weiß/blauer Aufschrift, blaue lange Jeans, weiße Turnschuhe, sprach gebrochen deutsch

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Tat oder Täter geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

