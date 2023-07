Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Marihuana-Pflanze auf Fensterbrett

Augsburg (ots)

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstagvormittag (13.07.2023) fiel Streifenbeamten eine Pflanze auf dem Fensterbrett einer Wohnung in der Augsburger Innenstadt auf. Von außen war die Pflanze klar als Marihuana-Pflanze erkennbar. Nach Absprache mit Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter die Durchsuchung der betreffenden Wohnung an. Dort stellten die Beamten neben der Marihuana-Pflanze weiteres konsumfertiges Marihuana sicher. Auch fanden die Beamten mehrere Messer auf, die der Wohnungseigentümer nicht besitzen hätte dürfen. Auch diese Messer wurden sichergestellt.

Der Mann muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell