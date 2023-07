Gewaltätig nach Schläfchen in Schnellrestaurant – Mann verbringt den Rest der Nacht im Arrest der Augsburger Polizei

Am Samstag (15.07.2023) gegen 01.30 Uhr schlägt ein 38-Jähriger einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma eines Schnellrestaurants in der Fuggerstraße. Die Beamten bringen ihn im Anschluss in den Polizeiarrest.

Ein 38-Jährgie schlief in dem Schnellrestaurant und der 46-jährige Sicherheitsmitarbeitet bat ihn die Örtlichkeit zu verlassen. Da der 38-Jährige nicht gehen wollte, wurde er vom 46-Jährigen nach draußen begleitet. Im Anschluss kehrte der 46-Jährige wieder in das Restaurant zurück. Auf dem Weg schlug ihm der 38-Jährige von hinten auf den Kopf. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangelt. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der 38-Jährige festgehalten. Beide Männer wurden durch den Vorfall leicht Verletzt. Die Beamten nahmen alle Daten zum Vorfall auf und baten den 38-Jährigen die Örtlichkeit zu verlassen. Da er dieser Anweisung nicht nachkam, nahmen ihn die Beamten mit. Der 38-Jährige übernachtete schließlich im Polizeiarrest.