Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Nachtrag – Mit Messer angegriffen

----------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft-------------

Bärenkeller – Wie in unserer Pressemitteilung Nr. 1731 vom 24.07.2023 bereits mitgeteilt, griff am vergangenen Samstag (22.07.2023), gegen 16.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen 22-Jährigen mit einem Messer im Zaunkönigweg an. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste stationär behandelt werden.

Der 22-Jährige konnte mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und durch die Kriminalpolizei Augsburg vernommen werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gingen mehrere Hinweise ein, die durch die zuständigen Beamten derzeit abgearbeitet werden.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 – 174 cm groß, 20 Jahre, schlank, helle Haut, glatte dunkelblonde Haare, hat einen Oberlippen- und Kinnbart, trug eine dunkle Basecap, graues T-Shirt, schwarze kurze Sporthose, Adiletten

