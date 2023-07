Offene Autotüre als Auslöser für Verkehrsunfall mit Folgen in Stadtbergen

Am Freitag (30.06.2023) kam es in der Allgäuer Straße zu einem Verkehrsunfall. Anfänglich sah alles nach einem Missgeschick aus, doch für einen der Beteiligten hatte der Unfall gleich in doppelter Hinsicht erhebliche Folgen. Da der Mann betrunken unterwegs war, stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.

Ein 32-Jähriger fuhr gegen 16.50 Uhr in der Allgäuer Straße vom Fahrbahnrand los, wodurch sich die offenbar nicht richtig geschlossene Fahrertüre seines Volvos öffnete. Die Fahrertüre touchierte dabei einen Mini, der sich zu dieser Zeit im Gegenverkehr auf gleicher Höhe befand. Der 32-Jährige fuhr nach dem Vorfall ohne Anzuhalten in Richtung Deuringen weiter.

Die Mini-Fahrerin nahm die Verfolgung auf und verständigte gleichzeitig die Polizei. Auf Höhe des Golfplatzes in Stadtbergen hielten Polizeibeamte den 32-Jährigen schließlich an. Dabei fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck, denn der Mann war mit mehr als 2,3 Promille betrunken. Um den genauen Blutalkoholwert feststellen zu können, musste beim 32-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt werden. Da ein Entzug der Fahrerlaubnis droht, wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Er darf bis auf weiteres kein Kraftfahrzeug mehr führen. Auch der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Der Mann muss sich wegen Verkehrsunfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.