Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Radfahrer vs. Straßenbahnschiene

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (20.07.2023) stürzte ein 63-jähriger Radfahrer in der Blücherstraße, nachdem er mit dem Vorderrad in die Straßenbahnschienen geriet. Er verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer trug bei dem Sturz keinen Helm.

Mit der Präventionskampagne #KopfEntscheidung möchte die Polizei mehr Fahrradfahrer motivieren einen Fahrradhelm zu tragen. Egal, ob man nur schnell zur Eisdiele fährt oder eine ausgiebige Radtour macht, der Helm sollte dabei immer auf den Kopf.

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

