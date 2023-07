Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Raub eines Handys – Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (08.07.2023) entriss eine bislang unbekannte Person einem 31-Jährigen in der Ulmer Straße das Handy und flüchtete.

Gegen 13.15 Uhr hatte der 31-Jährige ein Fahrradpanne und wollte deshalb telefonieren. Die bislang unbekannte Person saß zu diesem Zeitpunkt vor dem Schaufenster eines nahegelegenen Schönheits-Salons. Als der 31-Jährige das Handy in der Hand hielt, entriss die bislang unbekannte Person dem Mann das Handy und flüchtete in die Manlichstraße und weiter in die Branderstraße.

Die bislang unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß, schlank, schwarze Haare, dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Raubes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell