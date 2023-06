Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Tödlicher Arbeitsunfall

Augsburg (ots)

Affing (OT Frechholzhausen) – Am 29.06.23, gegen 16:00 Uhr, zog sich ein 77-jähriger Mann tödliche Verletzungen zu als er bei Reparaturarbeiten durch das Dach einer Maschinenhalle brach und mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Laut derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen stand der Mann auf dem Flachdach eines Maschinenunterstandes, bei dem aktuell neue Abdeckungsplatten verlegt werden. Laut derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen trat der Verunfallte dabei auf eine noch nicht ausgewechselte alte Abdeckungsplatte, durchbrach diese und stürzte über vier Meter in die Tiefe. Trotz sofort hinzugezogener Rettungskräfte sowie eines Notarztes verstarb der Mann aufgrund seiner massiven Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell