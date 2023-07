Tödlicher Verkehrsunfall auf der A8 bei Dasing

Am gestrigen Mittwoch (26.07.2023) kam es auf der A8 bei Dasing zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Gegen 21.15 Uhr war ein 46-jähriger Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der 46-Jährige dort alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei fuhr er quer über alle Fahrstreifen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Pkw offenbar mehrfach. Der 46-Jährige wurde bei diesem Vorgang aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die A8 musste aufgrund des Unfalls für etwa 45 Minuten in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Sperrung in Fahrtrichtung Stuttgart dauerte bis etwa 01.30 Uhr an.