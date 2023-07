Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Unfall auf Baustelle – Beamte setzen als Ersthelfer Tourniquets ein

Augsburg (ots)

Wertingen – Die Polizei wurde am Donnerstag (13.07.2023) gegen 15.30 Uhr in die Sommergasse nach Wertingen gerufen. Ein 25-Jährige war dort während Bauarbeiten mit seinem Cuttermesser abgerutscht und schnitt sich in den linken Oberarm. Die arterielle Verletzung konnte von einer Streifenbesatzung der Polizeistation Wertingen zunächst durch Anlegen eines Tourniquets gestoppt werden. Der 25-Jährige wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Wertingen gebracht, wo die stark blutenden Wunde ärztlich versorgt wurde.

