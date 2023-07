Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Unfall zwischen Pedelecs

Augsburg (ots)

Hochzoll – am gestrigen Dienstag (11.07.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen Pedelec-Fahrer und einem 65-jährigen Pedelec-Fahrer in der Kreuzeckstraße Ecke Lechrainstraße.

Gegen 21.00 Uhr war der 65-Jährige in der Kreuzeckstraße in westliche Richtung unterwegs. Der 31-Jährige fuhr die Lechrainstraße in nördliche Richtung. Im Kreuzungsbereich zur Kreuzeckstraße übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den vorfahrtsberechtigen 65-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Pedelec-Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

