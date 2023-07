Unfallfluchten im Augsburger Stadtgebiet- Zeugen gesucht

Am gestrigen Dienstag (25.07.2023) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Reichenberger Straße.

In der Zeit von 07.50 Uhr bis 14.00 Uhr parkte eine 41-Jährige ihr Auto auf dem Supermarktparkplatz. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden an ihrem Auto fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Innenstadt – Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am gestrigen Dienstag (25.07.2023) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr auf einem anderen Supermarktparkplatz in der Reichenberger Straße. Hier stellte ein 37-Jähriger einen Unfallschaden an seinem Auto fest und verständigte die Polizei. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitter unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.