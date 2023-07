Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Pfersee – In der Zeit von Mittwoch (26.07.2023), 17.00 Uhr bis Donnerstag (27.07.2023), 10.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Balanstraße Ecke Weißenburger Straße.

Die Besitzerin eines weißen Toyota stellte ihr Auto unbeschädigt am Abend ab und stellte am nächsten Morgen einen Schaden an ihrem Auto fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (27.07.2023) kam es in der Jakoberwallstraße Eckte Willy-Brandt-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 39-jährigen BMW-Fahrer und einer bislang unbekannten Kleinwagen-Fahrerin.

Gegen 12.00 Uhr bogen bei Autofahrer auf der zweispurigen Fahrbahn nach links ab. Hierbei kam die bislang unbekannte Kleinwagen-Fahrerin nach rechts von seiner Fahrspur ab und streifte den BMW-Fahrer. Während der BMW-Fahrer unmittelbar danach stehen blieb, fuhr die Kleinwagen-Fahrerin weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen – In der Zeit von Mittwoch (26.07.2023), 16.30 Uhr bis Donnerstag (27.07.2023), 12.30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Kolbergstraße.

Der Besitzer einer weißen BMW parkte sein Auto am Nachmittag und stellte am nächsten Tag einen Unfallschaden an seinem Auto fest. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell