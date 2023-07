Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Versuchter Diebstahl aus Automaten (bereits lokal gemeldet)

Augsburg (ots)

Mering – Am 16.07.2023, zwischen circa 06:40 Uhr und 07:00 Uhr, wurde am Mühlweg ein Warenautomat beschädigt. Zwei Unbekannte schlugen unter anderem mit einem Feuerlöscher gegen den Automaten und versuchten, den Inhalt zu entwenden. Am Automaten entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden.

