Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Waschbecken zerschlagen

Augsburg (ots)

Hochfeld – Am Sonntag (16.07.2023), gegen 16.00 Uhr, drangen mehrere Jugendliche bzw. Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren in ein Gebäude auf dem Bahnpark in der Firnhaberstraße ein. Im Gebäude zerschlugen sie gemeinschaftlich ein Waschbecken, bevor sie im Anschluss flohen. Drei Personen konnten vor Ort durch die Polizei gestellt werden. Die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Im Rahmen der Sachbearbeitung wurden die Kinder an ihre Eltern übergeben. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell