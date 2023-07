Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Widerstände

Augsburg (ots)

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) beleidigte und bedrohte ein 35-Jähriger einen 53-Jährigen und dessen Ehefrau in der Schäfflerbachstraße. Später leistete er Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18.00 Uhr ging der 35-Jährige die Ehefrau des 53-Jährigen unvermittelt verbal an. Der 53-Jährige sprach den 35-Jährigen dann auf sein Verhalten an. Der 35-Jährige beleidigte und bedrohte den 53-Jährigen daraufhin massiv und versuchte ihn mehrmals mit einer Flasche zu schlagen. Anschließend entfernte sich der 35-Jährige, wobei ihm der 53-Jährige folgt und die Polizei verständigte.

Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der 35-Jährige weiterhin äußerst aggressiv. Er beleidigte den 53-Jährigen weiterhin und versuchte erneut auf ihn loszugehen. Hieran hinderten ihn die Beamten und setzten dabei Pfefferspray ein. Die Beamten fesselten den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam. Er musste die Nacht im Polizeiarrest verbringen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 35-Jährigen.

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) versuchte ein 64-Jähriger in der Straße „Auf dem Rain“ nach der Waffe eines Polizeibeamten zu greifen und leistete Widerstand. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 21.00 Uhr sollte der Mann durch den Rettungsdienst versorgt werden. Hierbei beleidigte er jedoch das Rettungsdienstpersonal, sodass die Polizei gerufen wurde. Als ein Beamter den Mann zur Identitätsfeststellung durchsuchte, griff dieser an die Waffe des Beamten. Dies unterbanden die Beamten und fesselten den Mann. Hierbei wehrte sich der Mann und ließ sich nicht beruhigen. Er verbrachte die Nacht schließlich im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 64-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell