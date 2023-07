Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei Diskobesuch

Augsburg (ots)

Innenstadt – Heute (23.07.2023) ging ein 21-Jähriger gegen 02.00 Uhr in einer Diskothek in der Halderstraße einen 34-Jährigen körperlich an. Anschließend leistete er Widerstand gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten und verletzte dabei zwei Beamte.

Der 21-Jährige hielt sich mit seiner 18-jährigen Freundin in der Diskothek auf. Da er sein T-Shirt auszog wurde er von einem Mitarbeiter der Diskothek angesprochen. Während der verbalen Auseinandersetzung schlug der 21-Jährige dem 34-Jährigen unvermittelt in das Gesicht. Die 18-Jährige schlug ebenfalls auf den Mann ein.

Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der 21-Jährige aggressiv und beruhigte sich nicht. Er ging zunächst einen Polizeibeamten körperlich an und wehrte sich anschließend fortwährend gegen die weiteren Maßnahmen. Hierbei verletzte er zwei Beamte leicht. Die Beamten brachten den 21-Jährigen anschließend in den Polizeiarrest. Der Mann stand erkennbar unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 21-Jährigen sowie die 18-Jährige unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

