Newsticker Polizeipräsidium Schwaben-Nord: Zeugensuche nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen –

Fall 1: Bereits am Freitag parkte die Geschädigte gegen 12:15 Uhr ihren Pkw Porsche in der Singoldstraße auf Höhe der Hausnummer 4 am Fahrbahnrand. Als sie gegen 13:00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte und losfahren wollte, stellte sie einen Schaden in Form von Kratzern und dem Bruch des integrierten Blinkers an der linken vorderen Stoßstange fest.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

Fall 2: Im Zeitraum zwischen Donnerstag (03.08.2023), gegen 23:00 Uhr und Freitag (04.08.2023) 15:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw Opel in der Euler-Chelpin-Straße auf Höhe der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen Schaden am linken Frontbereich. Der Stoßfänger wurde durch einen Streifschaden stark beschädigt.

Zeugen, die in beiden Fällen Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2310 bei der PI Augsburg Ost zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell