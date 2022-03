NEXT LEVEL | Stadtbücherei Augsburg eröffnet neuen Bereich mit digitalen Musikangeboten

Unter dem Titel NEXT LEVEL entwickelt die Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz das Konzept ihrer Musikbibliothek weiter. Am ehemaligen CD-Standort im 2. Obergeschoss wird in Kürze ein sogenannter „Musik-Makerspace“ und eine „Bibliothek der Dinge“ eröffnet.

„Als moderne Bibliothek gehen wir neue Wege“, betont Tanja Erdmenger, Leiterin der Stadtbücherei. In den zurückliegenden Monaten wurde die bestehende Musikbücherei auf 600 Quadratmetern umgestaltet. Ein Teil des Altbestandes ist in ein nahegelegenes Magazin ausgelagert worden, um den so entstandenen Raum für die Einrichtung des Musik-Makerspace zu nutzen. „Wir können in Zukunft nicht nur musikalische Medien zur Verfügung stellen, sondern auch Raum für kreative Nutzung und Ideenaustausch bieten“, so Tanja Erdmenger.

Auch Martina Wild, Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration, begrüßt das neue Angebot als Ergänzung des bisherigen Portfolios: „Die Stadtbücherei hat mit NEXT LEVEL einen Ort zum Lernen, Ausprobieren und Experimentieren geschaffen. Mit dem Musik-Makerspace stehen moderne Räume mit innovativen Technologien zur Verfügung, die Nutzerinnen und Nutzer mit ihren Ideen zum Leben erwecken können.“

Mini-Tonstudio mit moderner Technik

Im Musik-Makerspace können etwa analoge Tonträger wie LPs und Audio-Kassetten als MP3 oder CD digitalisiert sowie Noten und andere Printmaterialien gescannt werden. Musikmacher und –macherinnen können Hard- und Software zur Soundproduktion wie Ableton oder Cubase ausprobieren. Der schalldichte Musikraum wurde zu einem Mini-Tonstudio aufgerüstet und mit moderner Technik und elektronischen Instrumenten ausgestattet. Darüber hinaus stehen ab sofort in einer „Bibliothek der Dinge“ Musikinstrumente von Akkordeon bis Zungentrommel zur Ausleihe zur Verfügung.

Die Mittel für das Projekt erhält die Stadtbücherei im Rahmen des Programms „WissensWandel“ des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V., das Teil des Bundesförderprogramms NEUSTART KULTUR ist.

Experimentelles Konzert zur Eröffnung

Die Eröffnung von NEXT LEVEL mit Bürgermeisterin Martina Wild findet am Freitag, 18. März, um 18:30 Uhr statt und wird durch ein experimentelles Konzert der besonderen Art begleitet: Der Augsburger Musiker und Klangkünstler Tom Simonetti verwandelt die Musikbücherei in ein Soundlabor und holt mit der „Dadamachine“ und Tablets Klänge aus ungeahnten Objekten.

Danach schließt sich ein Rahmenprogramm an mit Führungen durch den neuen Bereich, Digitalisierungsberatung, Workshops und Konzerten.

Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei. Infos und Anmeldung für das Rahmenprogramm.