NHL-Cracks verstärken Eishockey-Nationalmannschaft – Augsburger Panther Rogl nicht mehr dabei

Die Eishockeyhochburg Schwenningen am Rande des Schwarzwalds beherbergt ab dem heutigen Donnerstag die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der vierten und finalen Phase der Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 in Finnland. In der dortigen Helios Arena steht auch am Sonntagnachmittag (08.05., 17 Uhr, Live auf SPORT1 und MagentaSport) das letzte Testspiel des deutschen Teams gegen die Auswahl von Österreich auf dem Programm. Eintrittskarten für diese Partie sind weiterhin unter www.deb-online.de/tickets buchbar.

Die Mannschaft kann in Phase vier durch eine Reihe Nationalspieler mit viel Erfahrung und einige Spielern aus Übersee verstärkt werden. Der langjährige Kapitän Moritz Müller (Kölner Haie) ist in Schwenningen ebenso dabei, wie Korbinian Holzer und Matthias Plachta (beide Adler Mannheim) oder Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg). Aus der nordamerikanischen Profiliga NHL kommt das Trio Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Tim Stützle (Ottawa Senators) ins Vorbereitungscamp und aus der American Hockey League (AHL) stößt Marc Michaelis (Toronto Marlies) dazu. Im Vergleich zu den vorhergehenden Phasen sind auch Tim Wohlgemuth (Adler Mannheim) und Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg) neu dabei, wieder im Team steht Marcus Weber (Nürnberg Ice Tigers).

Während der mit Augsburg in Verbindung stehende Ingolstädter Samuel Soramies weiterhin zum Aufgebot gehört, ist das Abenteuer für den Panther John Rogl beendet. Er wurde nicht weiter nominiert.

Das Trainerteam für die Phase vier und die Weltmeisterschaft besteht aus Bundestrainer Toni Söderholm, den Assistenten Tom Rowe, Jessica Campbell und Cory Murphy, Torwarttrainer Ilpo Kauhanan sowie Videocoach Erik Elenz.

Toni Söderholm, DEB-Bundestrainer: „Wir freuen uns, dass wir näher und näher an den WM-Start kommen. Wir bekommen jetzt einen guten Mix an Spielern, die uns spielerisch auch weiterbringen. Gleichzeitig möchte ich mich bei den Spielern aus den ersten drei Phasen für ihre Leidenschaft und ihre Arbeit bedanken. Es war toll, was sie geleistet haben. Von Phase zu Phase konnten wir unsere Effektivität und Schnelligkeit steigern. Im Trainerstab sind wir überzeugt davon, dass unser Spiel jetzt auf dem Level ist, die nächsten Schritte gehen zu können.”

Nach dem Spiel in Schwenningen hat das Team am Montag einen trainingsfreien Tag, bevor am Dienstag (10. Mai 2022) die Abreise nach Helskinki auf dem Plan steht. Am 13. Mai 2022 (Freitag) startet das DEB-Team mit der Partie gegen Kanada in die Weltmeisterschaft. Spielbeginn ist 19:20 Uhr (MESZ), SPORT1 und MagentaSport übertragen live.