NHL-Star Draisaitl träumt von Stanley-Cup und Olympia

Festlegung vor NHL-Start: Leon Draisaitl, Philipp Grubauer und Moritz Seider im deutschen Olympia-Kader

DEB-Sportdirektor Christian Künast und Bundestrainer Toni Söderholm haben die drei NHL-Spieler Leon Draisaitl, Philipp Grubauer und Moritz Seider informiert, fest zum Kader der Herren-Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele 2022 in Peking zu gehören.

Alle teilnehmenden Teams der Winterspiele in China wurden von der IIHF, der NHL und der NHLPA aufgefordert, eine Liste von drei NHL-Spieler einzureichen, die in Peking sicher dabei wären (vorbehaltlich der üblichen Verhinderungsgründe). Am 15. Oktober 2021 werden alle teilnehmenden Nationen zudem eine „Long List“ mit allen weiteren in Frage kommenden Spielern bei der IIHF einreichen. Die finalen Kader werden im Januar 2022 bekannt gegeben.

Leon Draisaitl bestätigte auch in der vergangenen Spielzeit seine Ausnahmerolle in der NHL. In insgesamt 60 Spielen für die Edmonton Oilers erzielte der wertvollste Spieler (MVP) der Saison 2019/20 starke 89 Scorerpunkte und landete damit auf Platz zwei der NHL-Topscorer-Wertung. Im Jahr 2020 wurde der 25-Jährige als Deutschlands Sportler des Jahres ausgezeichnet.

Philipp Grubauer läuft in dieser Saison für die neue NHL-Franchise Seattle Kraken auf. In der zurückliegenden Saison lieferte der deutsche Goalie eine starke Saison im Trikot der Colorado Avalanche ab. In 40 Hauptrundenspielen erreichte der 29-Jährige einen Gegentorschnitt von 1,95 sowie eine Fangquote von 92,2 Prozent. Grubauer gehörte deshalb zu den Finalisten um die Vezina Trophy für den besten Torhüter der Liga.

Moritz Seider steht vor seiner ersten NHL-Saison bei den Detroit Red Wings. Die vergangene Spielzeit absolvierte er im Team von Rögle BK und wurde er zum besten Rookie der schwedischen Profiliga SHL gewählt. Im Anschluss krönte der 20-Jährige seine Saisonleistung mit der Auszeichnung als bester WM-Verteidiger bei der IIHF WM 2021 in Riga.

Während das Trio bereits WM-Einsätze im Trikot der deutschen Nationalmannschaft feiern konnte, stehen sowohl Leon Draisaitl als auch Philipp Grubauer und Moritz Seider jeweils vor ihrer ersten Olympia-Teilnahme.