Nicht ablenken lassen – Der FC Augsburg empfängt Leipzig

RB Leipzig konnte in der Vorwoche seinen Negativtrend stoppen, doch auch der FC Augsburg punktete in Bochum. Heute treffen beide Teams in Schwaben aufeinander (15:30 Uhr). Der zweite Sieg des FCA über die Sachsen scheint möglich, wenn man sich nicht ablenken lässt.

Nach der Rückkehr aus der Winterpause gab es für die Sachsen drei Niederlagen, doch ausgerechnet vor dem Spiel in Augsburg wurde der Negativtrend gestoppt. In der Vorwoche konnte RasenBallsport im Ostduell Union Berlin mit 2:0 bezwingen. Gerade die starke Offensive um Dani Olmo, Lois Openda (aktuell drittbester Schütze der Liga) und Xavi Simons dürfte auch dem FCA einiges an Arbeit bescheren. Das Team von Jess Thorup hatte aber in den vergangenen Wochen immer deutlicher gezeigt, dass sie gewachsen ist. Nicht nur gegen die drei Topclubs aus Dortmund, München und Leverkusen konnte man mit stabilen Mannschaftsleistungen mithalten, auch wenn am Ende aus diesen drei Partien nur ein Punkt bleibt.

Einen Punkt gab es auch am letzten Wochenende in Bochum. Erneut bewiesen die Schwaben nach einem Rückstand Comebackqualitäten. Dank eines späten Elfmetertreffers von Demirovic konnte man nach einer in der zweiten Halbzeit ordentlichen Leistung noch etwas verbuchen.

Gegen Leipzig sollte man nun versuchen, nicht wieder in Rückstand zu geraten. Noch kein Spiel in dieser Saison konnte Augsburg ohne Gegentreffer bleiben. Sollte Dahmen heute seinen Kasten sauber halten können, stehen die Chancen auf den vierten Heimsieg der laufenden Spielzeit nicht schlecht. Mit bisher 29 eigenen Treffern in den 20 absolvierten Partien hat man gezeigt, dass man die Zielrichtung kennt. Wenn sich der FC Augsburg von einer möglichen Fanaktion gegen den angedachten Invetoreneinstieg in der DFL nicht aus der Bahn bringen lässt, könnte heute der zweite Sieg über RB drin sein.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Jakic – Jensen, Rexhbecaj – Vargas – Tietz, Demirovic