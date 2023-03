Nicht schon wieder! | FC Augsburg muss nach Operation erneut auf Dorsch verzichten

Nach der Länderspielpause geht es für den FC Augsburg am Samstag in Wolfsburg weiter, der FCA muss dabei erneut auf Niklas Dorsch verzichten.

Niklas Dorsch ist beim FC Augsburg eigentlich als Taktgeber eingeplant, wirklich mit ihm planen kann Trainer Enrico Maaßen mit dem 25-Jährigen in dieser Saison allerdings nicht. Nur in sechs der bisher 25 Bundesligaspiele konnte der Mittelfeldspieler eingesetzt werden, dafür wird seine Krankenakte immer länger.

Nach einem Mittelfußbruch fehlte er zu Saisonbeginn lange, brach sich dann bei seinem Comeback im Regionalligateam erneut den Mittelfuß. In diesem Kalenderjahr fehlte er bereits zweimal erkrankt. Wenn es nach der Länderspielpause für den FCA in Wolfsburg weitergeht, wird er erneut fehlen. Wie der Kicker berichtete macheten dauerhafte Probleme (u.a. Kopfschmerzen) mit den Nebenhöhlen eine Nasenoperation notwendig. Nach einer Operation ist gut zwei Wochen nicht an Training zu denken, wie lange Dorsch für einen Einsatz nicht infrage kommt, bleibt abzuwarten. Bei den Wölfen und zu Hause gegen Köln wird er aber in keinem Fall zu Verfügung stehen.