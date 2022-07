Anzeige | So macht der Start in die Sommerferien gleich noch mehr Spaß: Wenn dieses Jahr in Bayern die Jahreszeugnisse ausgegeben werden, dürfen sich Schülerinnen und Schüler mit guten Noten doppelt freuen. Im Saturn Augsburg und Saturn Friedberg können sie sich einen zusätzlichen Bonus abholen – der umso höher ausfällt, je besser die Noten sind. 2 Euro für Einsen, 1 Euro für Zweien ist der Kurs, mit dem wir gute schulische Leistungen honorieren“, erklären die Geschäftsführer Jochen Griesbeck und Serkan Yilmaz.

Saturn gewährt diesen Bonus Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen und Schularten. Schüler bis einschließlich 13 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils im Markt erscheinen. Aber aufgepasst: Die Aktion ist befristet und man muss unbedingt am Freitag und Samstag, den 29.07 und 30.07.2022 vorbeikommen, um den Zeugnisgeld-Gutschein abzuholen und einzulösen. Dann stehen die Mitarbeiter am Infoschalter des Elektrofachmarkts schon bereit, um die Noten in Euro umzurechnen und den Gutschein auszustellen. Nach dem Einkauf braucht man ihn dann nur noch an der Kasse vorzulegen und der Betrag wird von der Kaufsumme abgezogen.

Willkommene Taschengeld-Aufstockung

„Viele gute Schüler, die teilweise auch von ihren Eltern oder Großeltern eine finanzielle Belohnung erhalten, kommen zu uns, um sich für ihr Zeugnisgeld beispielsweise neue Games oder Zubehör für ihr Smartphone zu kaufen. Dass wir da noch eins drauflegen, ist für uns Ehrensache“, so Jochen Griesbeck und Serkan Yilmaz. Anlässlich der Zeugnisgeld-Aktion haben die Elektrofachmärkte viele einmalige Sonderangebote vorbereitet, sodass es sich auf jeden Fall lohnt, Ausschau nach Wünschen zu halten, die man sich schon lange erfüllen wollte.

Mit guten Noten als Azubi zu Saturn

Die Elektronikmärkte nutzt die Aktion auch dazu, um bei jungen Menschen Interesse für eine Ausbildung bei Saturn zu wecken. „Wer gute Noten hat und später Karriere im Einzelhandel machen möchte, sollte sich so früh wie möglich bei uns bewerben, denn die Ausbildungsplätze sind begehrt”, betonen Jochen Griesbeck und Serkan Yilmaz. Die Unternehmen bilden ständig eigenen Nachwuchs aus und bieten interessante Arbeitsplätze – perfekt, wenn man sich für moderne Elektronikprodukte begeistert und gerne mit Menschen zu tun hat. „Für eine kaufmännische Lehre ist Saturn die erste Adresse unter den Ausbildungsbetrieben. Bei uns gibt es eine erstklassige Ausbildung mit tollen Perspektiven“, erklären Jochen Griesbeck und Serkan Yilmaz. So gesehen ist das Zeugnisgeld ein Vorschuss für die spätere Karriere. Mit guten Leistungen kann man es bei Saturn weit bringen – und das in einem Produktumfeld, das gerade jungen Leuten Spaß macht.