Nicht wieder in der ersten Pokalrunde raus – Ratiopharm Ulm triff auf die Würzburg Baskets

Ratiopharm Ulm trifft im Pokalachtelfinale auf die Würzburg Baskets. Nach zuletzt zwei Erstrunden-Aus möchte das Team von Anton Gavel im dritten Wettbewerb wieder die nächste Runde erreichen. Tip-Off ist um 18.30 Uhr, ab 18.15 Uhr gibt’s das Spiel live bei DYN.

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – so hatten das die Ulmer zum Pokalauftakt in den letzten beiden Spielzeiten schmerzlich erfahren müssen – auswärts in Göttingen und Chemnitz war bereits in der ersten Runde Schluss. „Die Motivation ist jetzt definitiv noch größer. In den vergangenen zwei Jahren sind wir im Pokal unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden. Es kann alles passieren, aber nichtsdestotrotz wollen wir so weit wie möglich kommen – das ist unser Ziel als Mannschaft und dafür werden wir alles tun“, erklärt Ulms aktueller Topscorer Karim Jallow (18,0 Pkt). Zuvor waren es für die Ulmer in vier Jahren insgesamt drei TopFour-Teilnahmen, die letzte in der Saison 2020/21. Auf dem Weg dorthin musste auch der jetzige Gegner bei einem 80:75-Erfolg dranglauben, der den Einzug ins Halbfinale bedeutete.

Doch gerade ein Auswärtsspiel zum Auftakt scheint für die Ulmer kein gutes Omen zu sein. In Göttingen (2022), Chemnitz (2021) und auch Frankfurt (2018) verlor man zum Pokalauftakt in einer auswärtigen Halle – der letzte Sieg ist auf den 29.03 2014 datiert. Damals ein 90:72 Erfolg über Bayern München und deren damaligen Guard Anton Gavel. „Ein Heimspiel für solche Partien ist natürlich immer vorteilhafter, aber wir können die Auslosung nicht beeinflussen. In Würzburg ist es immer schwierig zu spielen, deshalb müssen wir von Beginn an fokussiert sein und mit unserem Spiel dafür sorgen, dass das Publikum kein Faktor wird. Besonders defensiv gilt es eine bessere Leistung als zuletzt zeigen – darauf wird es ankommen“, so Ulms Trainer.

Zum Saisonstart gab es für die Franken den Pokalerfolg über ProA-Ligist PS Karlsruhe Lions (93:81) und in der BBL jeweils einen deutlichen Sieg in Hamburg (88:58) und zuletzt eine Niederlage gegen Ludwigsburg (60:78). Würzburgs Rückkehrer und ehemaliger Ulmer Max Ugrai führt die Baskets nach ihrer starken letzten Spielzeit als zweitbester Scorer an (14,0 Pkt) und auch die Rotation der flinken Guards um Darius Perry (15,0) und Otis Livingston II (13,0) weiß offensiv zu überzeugen. Zachary Seljaas und Javon Bess, zuvor in Tübingen und Göttingen unter Vertrag, haben aufgrund des Ausfalls vom einzig nominellen Center Owen Klaasen einiges zu tun.