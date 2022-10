ESC Kempten unterliegt nach einer spannenden Begegnung mit 3:1 beim TSV Erding.

Nach der Freitagsniederlage gegen Miesbach wollte die Truppe von Brad Miller unbedingt Punkte aus Erding mitbringen. Nach wie vor fehlte der erkrankte Kapitän Eric Nadeau, im Tor begann dieses Mal David Blaschta, Jakob Nerb als Backup dabei. Und es ging auch gleich mit einer guten Chance für die Sharks los, bereits nach 18 Sekunden zog Erding die erste Strafe. Doch im Powerplay ging nicht viel zusammen, einmal musste sogar der Pfosten für Kempten retten sonst hätte es früh 1:0 gestanden. Doch dies gelang den Gastgebern unmittelbar nachdem sie wieder komplett waren. Und das frühe Tor in der dritten Minute gab den Gladiators sichtbar Auftrieb, mit viel Tempo und Einsatz kamen sie immer wieder brandgefährlich vor das Gästetor. Blaschta musste mehr als einmal sein ganzes Können aufbieten um seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand zu bewahren. Nur langsam konnten sich die Kemptener befreien und das Spiel offener gestalten. Zählbares brachten sie bis dato aber noch nicht auf die Anzeigetafel, so dass es mit dem knappen 1:0 in die Pause ging.

Ausgeglichener das Spiel dann im zweiten Abschnitt. Zunächst noch das 2:0 doch dann konnte Daniel Rau von der blauen Linie in Überzahl verkürzen. Viel Tempo und Chancen auf beiden Seiten in der Folge, Erding durchaus auch mit Fehlern in der Defensive, aber Kempten konnte diese Einladungen nicht ausnutzen. Besser machten es die Gastgeber in Überzahl. Nach einem Schuss des ex Kempteners Rukajärvi konnten sie zur 3:1 Pausenführung abstauben. Im letzten Drittel war es dann ein stetiges Anrennen der Sharks um den Rückstand zu verkürzen. Doch was man auch versuchte, die Scheibe wollte nicht ins Erdinger Gehäuse. Auch beste Chancen konnte man nicht nutzen. Die Hausherren ihrerseits waren mit Kontern immer wieder gefährlich, doch auch das Kemptener Tor blieb im letzten Abschnitt geschlossen, so dass es beim 3:1 Endstand blieb. Ein spannendes Spiel, bei dem die Hausherren in den ersten beiden Dritteln ihre Führung verdient herausspielten, im letzten Abschnitt schafften es die Allgäuer dann nicht mehr die Partie noch zu drehen.