Niederbayerische Polizei startet Motorradsaison mit Sicherheitsinitiativen und kostenlosem Fahrtraining in Straubing

Mit Beginn der Motorradsaison appelliert das Polizeipräsidium Niederbayern an alle Bikerinnen und Biker, besonders achtsam zu sein und gibt wertvolle Tipps für eine sichere Fahrt. Nach der langen Winterpause sollten sich Motorradfahrerinnen und -fahrer langsam wieder an das Fahrgefühl gewöhnen. Gleichermaßen werden andere Verkehrsteilnehmer aufgerufen, besonders aufmerksam zu sein und Rücksicht zu nehmen.

Motorradfahrer im Fokus der Präventionsarbeit

Unter dem Motto „Mehr Spaß mit weniger Gas“ lenkt das Verkehrssicherheitsprogramm 2030 die Aufmerksamkeit auf Motorradfahrer. Ziel ist es, dass Biker auf niederbayerischen Straßen sicher und unbeschwert unterwegs sind. Dazu setzt die Polizei auf strenge Kontrollen und Aufklärungsmaßnahmen wie das jährliche Fahrsicherheitstraining sowie auf die Bedeutung von Schutzkleidung und Erkennbarkeit.

Unfallzahlen auf hohem Niveau

Im Jahr 2025 wurden 746 Motorradfahrer verletzt und 17 kamen bei Unfällen ums Leben. Angesichts dieser hohen Unfallzahlen intensiviert das Polizeipräsidium seine Präventionsveranstaltungen und Kontrollaktionen, um die Unfallgefahr zu mindern.

Kostenlose Trainings und Veranstaltungen

Am Samstag, den 18. April 2026, bietet der „Landesverband Bayerischer Fahrlehrer“ ein kostenloses Fahrsicherheitstraining in Straubing am Großparkplatz „Am Hagen“ an. Der 27. Ökumenische Motorradgottesdienst findet am Sonntag, den 3. Mai 2026, um 14 Uhr in der Straubinger Messehalle statt. Ein umfangreiches Vorprogramm startet um 11 Uhr, mit Angeboten wie einem Motorradsimulator der DEKRA und einem Reaktionstest.

Die Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Niederbayern führt auch in diesem Jahr viele Schwerpunktkontrollen durch. Ein besonderes Anliegen der Polizei ist es, durch direkten Kontakt mit den Bikern über die Gefahren unsachgemäßer technischer Änderungen und riskanter Fahrweisen aufzuklären.