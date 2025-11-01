Niederbayern: 350 Einsätze rund um Halloween, eine Person bei Verkehrsunfall getötet

Die niederbayerischen Polizeidienststellen zogen Bilanz zu den Einsätzen rund um Halloween vom 31. Oktober 2025, 16:00 Uhr bis zum 1. November 2025, 07:00 Uhr. Im gesamten Zeitraum verzeichneten die Beamten insgesamt 350 Einsätze, von denen etwa 65 einen direkten Bezug zu Halloween aufwiesen.

Körperverletzungen und Sachbeschädigungen

Im Zusammenhang mit den Halloween-Feierlichkeiten wurden 13 Körperverletzungsdelikte und 7 Sachbeschädigungen registriert. Die Sachbeschädigungen verursachten einen Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro. Zudem meldeten die Behörden 58 Ruhestörungen, wobei der Großteil dieser Vorfälle im Bereich Landshut stattfand.

Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen

Die Polizei nahm zudem 13 Verkehrsunfälle auf. Bei einem dieser Unfälle kam eine Person ums Leben, eine weitere wurde schwer verletzt. Die restlichen Unfälle führten zu Sachschäden, die auf etwa 42.000 Euro geschätzt werden.