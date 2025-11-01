Newsletter
Samstag, November 1, 2025
13.2 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Niederbayern: 350 Einsätze rund um Halloween, eine Person bei Verkehrsunfall getötet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die niederbayerischen Polizeidienststellen zogen Bilanz zu den Einsätzen rund um Halloween vom 31. Oktober 2025, 16:00 Uhr bis zum 1. November 2025, 07:00 Uhr. Im gesamten Zeitraum verzeichneten die Beamten insgesamt 350 Einsätze, von denen etwa 65 einen direkten Bezug zu Halloween aufwiesen.

Körperverletzungen und Sachbeschädigungen

Im Zusammenhang mit den Halloween-Feierlichkeiten wurden 13 Körperverletzungsdelikte und 7 Sachbeschädigungen registriert. Die Sachbeschädigungen verursachten einen Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro. Zudem meldeten die Behörden 58 Ruhestörungen, wobei der Großteil dieser Vorfälle im Bereich Landshut stattfand.

Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen

Die Polizei nahm zudem 13 Verkehrsunfälle auf. Bei einem dieser Unfälle kam eine Person ums Leben, eine weitere wurde schwer verletzt. Die restlichen Unfälle führten zu Sachschäden, die auf etwa 42.000 Euro geschätzt werden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Unfall: 12-jähriger Radfahrer in Kempten tödlich verletzt

0
Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen ereignete sich am...
Vermischtes

Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt

0
Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein...
Augsburg Stadt

Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Augsburg festgenommen

0
In Augsburg ist ein irakischer Staatsbürger festgenommen worden, der...
Polizei & Co

Unbekannter Täter bestiehlt 91-Jährige in Augsburger Innenstadt

0
Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, kam es in...

Neueste Artikel