Donnerstag, Januar 1, 2026
1.4 C
London
Niederbayern: Ruhige Silvesternacht mit wenigen Bränden und leichten Unfällen
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

In der Silvesternacht 2025/2026 verzeichnete das Polizeipräsidium Niederbayern eine Vielzahl von Einsätzen. Glücklicherweise blieben alle Polizistinnen und Polizisten unverletzt.

Kleine Brände und geringe Schäden

Einzelne kleine Brände, wie etwa von Hecken oder Papiertonnen, wurden durch Feuerwerkskörper oder deren unsachgemäße Handhabung verursacht. Diese Brände führten lediglich zu geringen Sachschäden, es gab keine Personenschäden.

Unfälle im Verkehrsbereich

Im Verkehrsbereich wurde nur eine geringe Anzahl an Unfällen registriert, die meisten davon mit Sachschaden. Bei den wenigen Unfällen mit Personenschaden zogen sich die Beteiligten lediglich leichte Verletzungen zu.

Körperverletzungsdelikte ohne schwere Verletzungen

Des Weiteren mussten einige Körperverletzungsdelikte aufgenommen werden, bei denen es jedoch zu keinen schweren Verletzungen kam.

Insgesamt verlief die Silvesternacht im Rahmen des üblichen Einsatzgeschehens.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

