Die Augsburger Panther mussten am Sonntag die sechste Niederlage in Serie hinnehmen. In Bremerhaven musste sich der AEV nach Penaltyschießen mit 3:4 geschlagen geben.

Die Augsburger Panther erwischten in Bremerhaven, wie schon am Freitag gegen Schwenningen, einen bitteren Start. Bereits nach wenigen Sekunden waren die Fischtown Pinguins durch Jeglic in Führung gegangen. Anders als gegen die Wild Wings meldete sich der AEV aber schon bald selbst im Spiel an. Barinka konnte ausgleichen, nachdem Kuffner die Scheibe mustergültig von hinter dem Tor aufgelegt hatte (15.). Nach der ersten Pause konnte Warsofsky einen Patzer der Norddeutschen zur Gästeführung verwandeln (27.). Die Panther waren in der Folge das bessere Team, verpassten es aber, die Führung auszubauen.Wie so oft im Sport sollte sich dies auch heute rächen.

Nachdem Jensen per Schlagschuss den 2:2-Ausgleich erzielen konnte (47.), verlor Augsburg wieder einmal den Faden. Während die Pinguins noch mächtig Druck aufbauen konnten, lief der AEV nur noch hinterher. Das 3:2 durch Andersen war die folgerichtige Konsequenz (54.). Die Mannschaft von Kai Suikkanen gab sich aber nicht geschlagen und versuchte sich erfolgreich mit einer Schlussoffensive. Nach einem Foul an Länger bekamen die Schwaben einen Penalty zugesprochen, den der Schwede Wännström gekonnt verwandelte (57.). Zu mehr es als einem Punkt reichte es aber auch heute nicht mehr.

Nach einer torlosen Verlängerung musste der Sieger im Penaltyschießen gefunden werden. Die Augsburger zeigten sich hier aber ohne Fortüne und musste geschlagen vom Eis. Es war die sechste Niederlage in Serie. Ob diese gerade auf der Roadtour mit Stationen in Frankfurt (Mittwoch) und Düsseldorf (Freitag) beendet wird, darf bezweifelt werden.