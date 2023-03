Niederlagenserie hält an – TSV Rain verliert auch gegen Ansbach

Auch im dritten Spiel hintereinander verließ der TSV Rain den Platz als Verlierer. Lange Zeit hielten die Blumenstädter das Spiel offen und waren teilweise sogar das bessere Team. Doch ein Konter der SpVgg Ansbach in 58. Minute, der zum 2:3 führte, beendete alle Hoffnungen. Zu allem Überfluss wurde noch Verteidiger Altin Maxhuni in der Schlussphase nach einer Notbremse vom Platz gestellt.

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage beim SV Heimstetten am letzten Spieltag veränderte Rain Coach Maximilian Käser seine Startformation auf zwei Positionen: Arif Ekin ersetzte den gelbgesperrten Lukas Gerlspeck und Patrick Högg spielte für Jonas Greppmeir (Bank).

Schon nach sechs Minuten vor 300 Zuschauer im Georg-Weber-Stadion klingelte es im Rainer Kasten: Klasse freigespielt lief Lukas Schmidt allein auf Fabian Eutinger im Rainer Tor zu und vollendete zur 1:0-Gästeführung. Sieben Minuten später schoss Patrick Högg mit einer herrlichen Bogenlampe aus 17 Meter ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich.

Das Tor gab den Hausherren Auftrieb, die nun das Spiel bestimmten. Nach knapp 20 Minuten verfehlte Altin Maxhuni mit Kopfball aus neun Meter das Ansbacher Tor nur knapp. In der 34. Minute schnappte sich Niklas Seefried im Mittelfeld die Kugel, begleitet von drei Rainer Verteidigern, erzielte er mit einem Flachschuss ins linke Toreck aus 17 Meter die 2:1-Pausenführung für die Mittelfranken.

Nach dem Wechsel legten die Gastgeber sofort los und schon drei Minuten nach Wiederanpfiff schnürte Patrick Högg seinen Doppelpack mit einem Direktschuss aus 12 Meter zum 2:2-Ausgleich.

In der Folgezeit waren die Hausherren näher am 3:2 als die Gäste und übten viel Druck aufs gegnerische Tor aus. Doch Niklas Seefried zerstörte mit seinem zweiten Tor (58.) in diesem Spiel alle Hoffnungen der Lechstädter: Nach Hereingabe von links schob er aus kurzer Distanz den Ball ins Netz zur erneuten Gästeführung. Sieben Minuten später dann das endgültige Ko durch Lukas Schmidt, der allein vor dem Rainer Torwart zum 4:2-Endstand für Mittelfranken traf. Der dritte Spieler in dieser Begegnung der zwei Mal traf. Der letzte Aufreger des Spiels war die Rote Karte für den Rainer Verteidiger Altin Maxhuni, der Alessandro Paunescu von den Beinen holte und vom gut leitenden Schiedsrichter Tobias Schultes wegen Notbremse vom Platz gestellt wurde. Den fälligen Freistoß wehrte Fabian Eutinger vor die Füße von Bastian Herzner ab, der aber nur den Pfosten traf. Nach dem Schlusspfiff freute sich die SpVgg Ansbach über drei wichtige Punkte, während der TSV Rain weiterhin auf den ersten Sieg in der Frühjahrsrunde wartet.

„Ich denke, ein sehr trauriges Spiel für uns. Wir haben das ganze Spiel gemacht und bekommen letztendlich vier Tore. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das Positive hervorheben: Die kämpferische und spielerische Leistung hat gepasst, nur hinten die Fehler müssen wir abstellen, wie schon letzte Woche gesagt, fallen die Gegentore einfach zu leicht. Daran werden wir arbeiten und es wird dadurch hoffentlich besser,“ resümiert etwas enttäuscht Rains Cheftrainer Maximilian Käser das Spiel im anschließenden Interview.









TSV Rain/Lech: Fabian Eutinger, David Bauer, Arif Ekin (87. Daniel Gerstmayer), Angelo Mayer, Jannik Schuster, Altin Maxhuni, Kevin Gutia, Lucas Schraufstetter (69. Jonas Greppmeir), Blerand Kurtishaj (69. Dominik Schröder), Tim Härtel (86. Laurin Bischofberger), Patrick Högg – Trainer: Maximilian Käser

SpVgg Ansbach: Sebastian Heid, Michael Belzner (58. Lukas Karakas), Eric Weeger, Pepe Brekner (37. Sven Landshuter), Sebastian Marx, Tobias Dietrich, Riko Manz, Niklas Seefried (83. Alessandro Paunescu), Jonas Sauerstein (58. Tom Abadjiew), Daniel Schelhorn, Lukas Schmidt (68. Bastian Herzner) – Trainer: Christoph Hasselmeier

Tore: 0:1 Lukas Schmidt (6.), 1:1 Patrick Högg (13.), 1:2 Niklas Seefried (34.), 2:2 Patrick Högg (48.), 2:3 Niklas Seefried (58.), 2:4 Lukas Schmidt (65.)

Rote Karte: Altin Maxhuni (80./TSV Rain/Lech/Notbremse)

Schiedsrichter: Tobias Schultes (Betzigau)

Zuschauer: 300