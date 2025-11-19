Newsletter
Mittwoch, November 19, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Niederlande geben Kontrolle über Nexperia wieder ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Konflikt zwischen den Niederlanden und China um den Chiphersteller Nexperia deutet sich eine Entspannung an. Der niederländische Wirtschaftsminister Vincent Karremans kündigte am Mittwoch in Den Haag an, die Kontrolle über Nexperia wieder abzugeben.

Niederlande Geben Kontrolle Über Nexperia Wieder Ab
Landesschild Niederlande (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Regierung der Niederlande hatte zuletzt unter Berufung auf das sogenannte Warenverfügbarkeitsgesetz die Kontrolle über Nexperia übernommen. Die chinesische Regierung hatte daraufhin einen Exportstopp für Nexperia-Produkte verhängt, der vor allem die Automobilindustrie traf.

Karremans sprach am Mittwoch von einem “Zeichen des guten Willens”. Man werde weiterhin einen “konstruktiven Dialog” mit den chinesischen Behörden führen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

