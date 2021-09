Niederschönenfeld | Schwerer Unfall – 56-jährige Pkw-Fahrerin übersieht Motorradfahrer

Gestern, gegen 15.15 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2047 in Höhe der Einmündung der Gärtnerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 56-jährige Frau aus dem Landkreis wollte mit ihrem Pkw von der Gärtnerstraße her kommend die Staatsstraße in Richtung Niederschönenfeld überqueren. Hierbei galt für sie das Verkehrszeichen „Vorfahrt achten“. Beim Einfahren in die Staatsstraße übersah sie jedoch einen in Richtung Marxheim fahrenden Motorradfahrer. Der 43-jährige Kradfahrer aus dem Landkreis Augsburg stieß dadurch ungebremst in die linke Fahrzeugseite des Pkw.

Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer über das Auto geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Das Kraftrad musste vor Ort mit dem Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Staatsstraße 2047 war für gut eineinhalb Stunden gesperrt. Die beiden Feuerwehren Niederschönenfeld und Feldheim waren mit 20 Kräften vor Ort und leiteten den Verkehr um.