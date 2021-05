Ohne erkennbaren Grund fuhr am Sonntagmorgen gegen 05:40 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer im Zusmarshausener Ortssteil Wollbach gegen ein Verkehrszeichen und eine Mauer in der Zusmarshauser Straße in Wollbach.

Der junge Mann, der nach eigener Angabe von einem Kumpel kam gab an, dass er einen Niesanfall hatte und deswegen nach links von der Fahrbahn abkam. Der naheliegende Verdacht, dass der 21-jährige alkoholisiert sein könnte bestätige sich nicht. Ein Alkotest ergab 0,0 Promille. Bei dem Unfall wurde der Opel Corsa des Mannes stark beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 4000,- €. Das Verkehrszeichen muss ersetzt werden. An der Mauer entstand kein Sachschaden.