Niewieder | Holocaust-Gedenktag erinnert an die Opfer

Am 27. Januar 1945 hatte die Rote Armee das Konzentrationslager in Auschwitz befreit. Weit über eine Million Menschen, der überwiegende Teil davon jüdischen Glaubens, waren dort ums Leben gekommen. Seit 2005 wird an diesem „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ an Opfer des Naziregimes erinnert.

Auch in diesem Jahr wurde wieder weltweit an die vielen Millionen Opfer gedacht. So erzählte die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher in einer emotionalen Sondersitzung von ihren Erfahrungen im Nationalsozialismus und warnte vor dem erneuten Erstarken des Antisemitismus. Der Präsident der israelischen Knesset Mickey Levy rief an selber Stelle dazu auf, die Erinnerungsarbeit fortzusetzen.

Unter dem Hashtag #Niewieder zeigen heute viele (prominente) Mitmenschen in den sozialen Medien Flagge gegen Antisemitismus, Ausgrenzung und Hass.